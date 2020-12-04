Смертельные наводнения в Иране

По меньшей мере семь человек стали жертвами наводнения в провинциях Бушер и Хормозган в Иране, сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB.

Наводнение произошло после того, как на юг и юго-запад страны обрушились аномально обильные дожди. Осадки привели к подтоплениям в ряде районов Ирана, включая провинции Бушер, Фарс, Хузестан и Хормозган.

По данным местного телевидения, как минимум два человека стали жертвами стихии в провинции Бушер, пятеро – в провинции Хормозган.