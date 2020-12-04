Задержанных в Турции российских журналистов могут обвинить в шпионаже

Задержанным в Стамбуле журналистам российского телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.

"Российских журналистов могут обвинить в шпионаже, но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили, что сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин были задержаны в Турции, они перестали выходить на связь. Источник в турецком МИД сообщал РИА Новости, что задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Администрация Стамбула подтвердила задержание за несанкционированную съемку двух журналистов телеканала НТВ, срок их пребывания под стражей продлён до трех дней.