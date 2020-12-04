Скандал в Тегеране: ответить нельзя молчать

Икрам Нур, автор haqqin.az 11:25

Во вторник, 1 декабря, Меджлис Ирана проголосовал за законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству один месяц для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. То есть – сделал решительный шаг по выходу Ирана из Венских соглашений 2015 года точно так же, как это сделали США при Дональде Трампе.

Разговоры о подобном решении в иранском истеблишменте ходили давно, а убийство «отца ядерной программы» Мохсена Фахризаде, по своему значению для Исламской республики вполне сравнимого с Касемом Сулеймани, дало мощный толчок к реализации этой идеи в форме конкретного политического шага. Тем более, что общество требовало мести за ученого. Так, иранская газета «Кайхан», связанная с ультраконсервативными кругами Ирана, призывала нанести удар по Хайфе. В статье, которую написал Садолла Заири, утверждалось, что ответ на убийство Фахризаде должен быть мощнее, чем ответ на уничтожение генерала Касема Сулеймани. А удар по Хайфе, сопровождаемый гибелью большого числа людей, будет способствовать «сдерживанию врага», потому что Израиль и США не готовы к реальному военному противостоянию. До удара по Хайфе не дошло, но и ограничиться воинственными заявлениями «не забудем – не простим», как случилось, по сути, в случае с генералом Сулеймани, не получилось – этак и остатки авторитета в регионе можно растерять, не говоря уже о том, что иранская общественность пассивного «непротивления злу» в этот раз бы не простила. А потому и проголосовали за весьма неоднозначный законопроект, вызвавший откровенный скандал в высших кругах иранского руководства. Внешне все обстоит безупречно. Целью законопроекта, который называется «Стратегический план действий по отмене санкций и защите интересов иранского народа» объявлена отмена санкций, причем – весьма своеобразным путем: мы, дескать, сейчас начнем обогащать уран и всячески форсировать свою ядерную программу, администрация Байдена испугается и срочно начнет переговоры, на которых Иран продиктует свои условия.

Правда, есть нюанс: до ядерной сделки Тегеран не применял дополнительный протокол с МАГАТЭ, имел сотни килограммов урана, обогащенного свыше 20% - и все равно подвергался жестким санкциям, причем – даже не со стороны США, а от ООН. То есть, больше обогащенного урана и активности в ядерной программе совершенно не означает меньше санкций, скорее даже наоборот. Но этот вполне здравый аргумент консервативным большинством в иранском Меджлисе игнорируется. Задача принятого ими законопроекта находится в несколько иной плоскости, конкретно – в добивании «мягкого курса», проводимого администрацией Хасана Роухани и командой реформаторов. И то, что президент Ирана и Джавад Зариф резко выступили против законопроекта – иранских консерваторов только радует, болевая точка для шпильки ненавистной администрации выбрана правильно. Такие вот интриги в принципиально важном для страны вопросе, прекрасно характеризующие реальный контекст, в котором живет иранский истеблишмент – политическая борьба превыше всего, остальное подождет.

Верховный лидер традиционно остается над схваткой, но даже он слегка шокирован тем, что творится в рамках противостояния между контролируемой консерваторами законодательной и все еще удерживаемой реформаторами исполнительной ветвями власти. Но вмешиваться лично в историю со скандальным законопроектом не намерен, поручив это Совету стражей конституции, которые вернули документ в парламент с большим количеством замечаний. Которые, если их принять, выхолостят суть данного документа. И, тем самым, реформаторы будут удовлетворены. Ну а утешением консерваторам станет двукратное увеличение финансирования департамента исследований и инноваций министерства обороны Исламской республики, в котором и трудился Мохсен Фахризаде, утвержденное 2 декабря на заседании парламента. Как заметил по этому поводу глава военного ведомства Ирана Амир Хатами, «большое усилие, которое прилагал наш дорогой мученик, будет продолжено с энергией, и вчера на первом заседании государственного бюджета мы сделали первый шаг и удвоили бюджет».