В Баку мужчина пытался зарубить топором сына и невестку

В Баку в Сабунчинском районе Рашаду Исмаилову и Джамале Бабаевой были нанесены различные травмы.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в ходе расследования выяснилось, что Мехди Исмаилов на почве конфликта ударил топором своего сына Рашада и его жену Джамалу.

Возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы. Мехди Исмаилов задержан и привлечен к следствию.