В Грузии 36, в Армении 25 новых смертей от коронавируса

В Грузии за последние сутки выявлен 4 321 случай заражения коронавирусом, 36 человек скончались. Об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии.

Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 164 976, число умерших - 1 540.

В Армении за сутки выявлено 407 новых случаев заражения. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 142 344. От осложнений коронавируса скончались 2 344 человека (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 595 (плюс 7 за минувшие сутки).