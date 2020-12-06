Тигран Абрамян: «Армяне начали ненавидеть друг друга, вместо того чтобы помогать»

«Не сомневайтесь, что люди, на разных площадках позволяющие себе неуважительно относиться к нашим соотечественникам из Карабаха, в какой-то момент поступят так же с жителями Сюника, Лори, Гюмри или Еревана». Об этом на своей странице в фейсбук написал глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«Неважно, будет война или другая трагедия, горестно то, что мы продолжаем дышать враждой по отношению друг к другу. Вместо того чтобы протянуть друг другу руку, мы все делаем наоборот.

Я бы не стал об этом говорить, если бы эта желчь не распространялась на тех наших соотечественников, которые сегодня проживают тяжелые, трагические дни. Что еще должно произойти с нами, чтобы мы одумались?» - написал Абрамян.