COVİD-19 в России: 28 тысяч зараженных и 456 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 142, до 2 488 912, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

В воскресенье стало известно о 29 039 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.

В России число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 18 850, до 1 956 588.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 456 против 457 днем ранее. Всего от инфекции умерли 43 597 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.