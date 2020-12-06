Скандал в Армении: «гуманитарная помощь» из Германии оказалась в подвалах губернатора

В армянских СМИ распространилась информация о том, что отправленные из Германии в Армению 2,5 тонны гуманитарной помощи находятся в подвалах губернатора Лорийской области Андрея Гукасяна и его родственников.

В беседе с Aysor.am губернатор опроверг распространенные в прессе сведения: «Груз был импортирован из Германии как гуманитарный. Импортер отказался от груза в пользу государства, и груз был принят в областной администрации как гуманитарный». По словам Гукасяна, импортер неоднократно пытался вернуть себе груз, однако он не позволил этого, настояв на том, что груз должен быть роздан необеспеченным гражданам.

«После осмотра груза выяснилось, что большая часть не может считаться гуманитарной, поскольку там были такие предметы, которые не могут считаться гуманитарными, к примеру, дорогая посуда, часы, косметические принадлежности, психотропные лекарства», - отметил губернатор.