КС Армении принял к рассмотрению обращение оппозиции
Конституционный суд Армении принял к рассмотрению обращение оппозиции по конституционным изменениям, заявил в ходе парламентских слушаний лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, пишут армянские СМИ.
«Конституционный суд Армении сегодня сообщил, что принял в производство представленное заявление 1/5 парламентариев (оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения») в связи с конституционными изменениями», - сказал Марукян.
Обращение было вызвано законодательными изменениями, связанными с выборами председателя Конституционного суда Армении.