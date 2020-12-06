Политолог Армен Гаспарян: «Это не военное поражение, это национальное унижение»

Российский политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что армянское общество еще не до конца отдает себе отчет в том, что произошло в Карабах е. В ходе видеомоста на площадке ТАСС он заявил, что Армения проиграла информационную войну с Азербайджаном, причем проиграла не в сентябре или октябре 2020 года, в разгар горячей фазы конфликта в Карабах е, а гораздо раньше – в мае 2018 года.

По мнению Гаспаряна, придя к власти, премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда «начали крушить все, что можно», в том числе и информационную безопасность. В ходе же войны в Карабахе на условно восемь азербайджанских новостей приходились две новости из Армении. Власти Армении в ходе войны не задействовали даже такой важнейший инструмент информационного противостояния, как военная цензура.

В то же время Гаспарян считает опасными попытки свалить всю вину на одного человека. По его словам, многие силы, заполнившие сегодня оппозиционное поле и информационную повестку, сами в свое время аплодировали решениям, приведшим к нынешней ситуации. И если они считают, что у людей память короткая, то глубоко ошибаются.

«Извините, но с такими составными частями войну можно было только проиграть… Мне вообще кажется, что в Армении не до конца отдают себе отчет в том, что именно произошло. Это не военное поражение, это национальное унижение, в котором виноваты очень многие. А нынешний поиск одного-единственного крайнего нас и приведет в ситуацию мая 2018 года», - отметил политолог.