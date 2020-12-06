Еще одна партия требует отставки Пашиняна
Правление армянской Социал-демократической партии «Гнчакян» (СДПГ) потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
В заявлении партии, опубликованном на Aysor.am, говорится: «В результате позорной капитуляции, предшествовавших и последующих событий мы стоим перед потерей государственности. Потеря родины, десятки тысяч беженцев, без вести пропавших и военнопленных, а также страшная внутриполитическая напряженность придают целостность этой картине.
Скорейшая отставка правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, доведших Армению до такого крайнего состояния, – историко-политическое веление. ...Риторика проводящих митинг на площади политических сил еще больше обостряет губительную возможность внутриполитических столкновений.
С учетом создавшейся ситуации социал-демократическая партия «Гнчакян» требует:
1. Отставки правительства Н.Пашиняна конституционным путем.
2. Создания временного правительства в результате консультаций парламентских и внепарламентских сил, которое может работать с существующим на данный момент де-юре и де-факто парламентом.
3. Выведения ВС Армении из нынешнего состояния коллапса в тесном сотрудничестве с нашим стратегическим партнером Россией – для обеспечения безопасности границ Республики Армения.
4. Организации внеочередных парламентских выборов после достижения внешней безопасности и стабильности».