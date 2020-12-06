Мать шехида пожертвовала помощь от государства азербайджанской армии
Мать шехида перечислила выделенные ей государством деньги в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.
Как сообщает Report, семье шехида Отечественной войны из Кюрдамирского района Мелика Зульфугарова была выделена единовременная помощь в размере 10 тысяч манатов.
Мать шехида перечислила эти деньги в Фонд помощи Вооруженным силам.
19-летний Мелик Зульфугаров погиб в боях за освобождение азербайджанских земель. Он был похоронен 21 октября.