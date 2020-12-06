Синоптики рассказали о погоде на завтра

Во вторник, 8 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако к ночи возможен моросящий дождь, ветер северо-восточный, сообщили в Национальной метеорологической службе при Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление сохранится высоким – 772 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 50-55%.

На Апшероне ожидаются близкие к норме температурные показатели, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, это в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горах - снег, во второй половине дня осадки прекратятся. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 0-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов выше нуля.