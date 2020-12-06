Армянская оппозиция опасается новой войны с Азербайджаном

Парламентская фракция партии «Светлая Армения» в случае отказа от трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе видит опасность начала новой войны. Как сообщает «Новости Армения», об этом на слушаниях, инициированных в Национальном собрании, заявил глава партии «Светлая Армения» и ее парламентской фракции Эдмон Марукян.

«Мы изначально признали, что подписанное заявление – это уже реальность, оно реализуется, но выполняется в пользу азербайджанской стороны. Нам нужно вести переговоры. А денонсация документа чревата новой войной. Я думаю, мы не должны идти по этому пути, но этот документ путем переговоров во многих отношениях можно будет использовать и в нашу пользу», - сказал Марукян.