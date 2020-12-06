«Для армянских политиков плохие отношения с Россией недопустимы»

Ярлыки «прозападный» и «пророссийский» неоправданны, заявляет Марукян, добавив, что руководство Армении несет ответственность за жителей Армении и армян, и в силу этого должно быть проармянским, пишет Sputnik Армения.

Глава партии «Светлая Армения» и ее парламентской фракции Эдмон Марукян заявил, что плохие отношения с Россией недопустимы для армянских политиков. Об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из депутатов, как может его прозападная партия строить отношения с Россией.

Лидер «Светлой Армении» не согласен с тем, что партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» упрекают в прозападных настроениях, и приводит пример: при власти Сержа Саргсяна и его Республиканской партии правительство рассматривало возможность отправки контингента в Сирию, в помощь российским миротворцам, но этого так и не было сделано. А вот при Пашиняне этот контингент был отправлен. Нынешние власти должны были укреплять отношения с Россией, но это не значит, что они были сознательно и последовательно антироссийскими, добавил Марукян.

По его словам, понимая, в каком регионе Армения находится, невозможно иметь с Россией плохие отношения.

«Светлая Армения» не поддерживает инициативу 16 партий о выдвижении кандидатуры Вазгена Манукяна как председателя переходного правительства. В то же время партия требует отставки Пашиняна как человека, показавшего, по их мнению, неспособность руководить страной.