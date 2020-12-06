Новый пакет для уязвимых групп населения от Kapital Bank

Kapital Bank, принимая участие в ряде государственных проектов, обслуживает население в качестве уполномоченного банка. Средства, которые выделяет государство на трудовые пенсии, социальные пособия, адресную социальную помощь, стипендии и другие выплаты, выдаются населению преимущественно через карты Kapital Bank.

Кроме того, в период пандемии с марта 2020 года большая часть единовременных выплат в размере 190 манатов для неформально работающих малообеспеченных граждан, потерявших доход в условиях особого карантинного режима, была также выдана через филиалы и карты Kapital Bank.

Учитывая сложившиеся реалии, Kapital Bank предлагает малообеспеченным слоям населения новый «Пакет базовых банковских услуг». Данный пакет позволит воспользоваться финансовыми услугами банка на более выгодных условиях.

В рамках «Пакета базовых банковских услуг» клиентам, относящимся к категории населения с низким уровнем дохода, бесплатно и без комиссии будут предлагаться такие услуги, как открытие расчетного счета в Kapital Bank, мобильный и SMS банкинг, снятие наличных в размере прожиточного минимума в банкоматах внутри страны, предоставление дебетовых платежных карт.

Отметим, что «Пакет базовых банковских услуг» будет внедрен до конца текущего года и первоначально охватит около 200 000 малоимущих граждан.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.