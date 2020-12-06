Наира Зограбян: Пашинян сам не уйдет – я слишком хорошо его знаю

Такой человек, как Никол Пашинян, не покинет власть добровольно. Об этом заявила на слушаниях в парламенте Армении депутат от «Процветающей Армении» Наира Зограбян, сообщает «Спутник-Армения» в своем телеграм-канале.

Она добавила, что слишком хорошо его знает (около 20 лет назад Зограбян, которая была тогда журналистом, какое-то время сотрудничала с газетой Пашиняна «Айкакан Жаманак», - прим. ред.).

«Если Пашинян не уйдет сам, то оппозиция будет применять все средства протеста, разрешенные законом», - сказала Зограбян.

Слушания в парламенте на тему отставки премьер-министра организовала партия «Просвещенная Армения», которая тоже требует отставки Пашиняна, но не поддерживает Вазгена Манукяна как возможного кандидата в премьер-министры.