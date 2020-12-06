В Армении не знают, что делать с незаконно вывезенным из Карабаха оружием

Предоставление различных видов оружия и боеприпасов большому количеству людей для участия в войне в Карабах е создало серьезную угрозу в контексте их незаконного оборота после окончания боевых действий. Как отмечают в Генеральной прокуратуре Армении, об этом свидетельствуют многочисленные случаи незаконной перевозки оружия и боеприпасов из Карабах а в Армению и десятки уголовных дел, возбужденных по этим фактам, пишет «Новости-Армения».

«События, происходящие в Армении после окончания боевых действий, связанные с ними преступления, заявления, сделанные во время публичных выступлений, в том числе на митинге 5 декабря на площади Свободы, приправленные позициями о неизбежности или допустимости определенных действий, создают риски преступных явлений с незаконным использованием оружия, а также обусловленную этим угрозу защите жизни и здоровья граждан, в том числе участвующих в массовых мероприятиях, и общественному порядку», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Исходя из этого, генеральный прокурор Армении Артур Давтян направил письма директору Службы национальной безопасности и начальнику полиции с просьбой незамедлительно принять необходимые оперативно-розыскные меры для предотвращения и выявления случаев незаконного оборота оружия в стране, возможно готовящихся преступлений с его использованием и сопряженных с насилием, а также активизировать работу, проводимую в этом направлении.

«В то же время мы вновь призываем граждан Армении воздерживаться от совершения или участия в любых из вышеупомянутых возможных преступных действий, актов насилия или призывов к насилию. В противном случае все, кто совершает преступные действия, будут привлечены к уголовной ответственности со всей строгостью закона», - отмечается в сообщении.