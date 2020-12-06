Минтруда помогло семьям шехидов создать фермерские хозяйства фото
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и соцзащиты населения выделило активы ряду семей шехидов и участникам Отечественной войны в рамках реализации программы самозанятости, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.
По данным ведомства, для них в Гяндже и Гёйгёльском районе были созданы малые фермерские хозяйства.
Они выразили глубокую признательность президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за проявленную особую заботу и оказанную поддержку.
Работы по созданию малых фермерских хозяйств для семей шехидов, ветеранов войны и жертв армянского террора продолжаются.