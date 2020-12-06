Ильхам Алиев сказал, кто будет восстанавливать Карабах

«Начинается новый период, будут проводиться широкомасштабные восстановительные работы. Конечно же, в первую очередь в этих работах будут принимать участие азербайджанские компании. Мы также пригласим и уже пригласили компании из дружественных стран», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с вице-спикером Палаты депутатов Италии Этторе Розато, сообщает АзерТАдж.

«Я бы очень хотел, чтобы в работах по восстановлению активно принимали участие итальянские компании. Итальянской стороне уже направлены эти предложения. В ближайшие дни начнутся первые контакты посредством видеоконференции. Еще раз хочу сказать, что в этих работах примут участие компании из дружественных стран», - сказал президент.