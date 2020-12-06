Массовое спортивное строительство в Карабахе: 9 стадионов, 10 шахматных школ, более 100 спортивных площадок…

Министерство молодежи и спорта обнародовало план строительства и восстановления спортивных объектов на освобожденных от оккупации территориях.

В Шуше, Кельбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы и Агдаме планируется строительство городских стадионов. В Агдаме речь идет о восстановлении знаменитой арены «Имарят». В Джебраиле наряду с городским стадионом будет построена и сельская арена в Бейюк Марджанлы.

Во всех освобожденных районах появятся шахматные школы, а в Шуше также шахматный клуб. В Зангиланском районе шахматная школа будет открыта и в поселке Миндживан.

Детско-юношеские спортивные школы будут построены в Физули, Губадлы, Кельбаджаре, Зангилане и Шуше.

Стрельбища для пулевой стрельбы появятся в Физули (два), Агдаме, Кельбаджаре и Зангилане (три).

Сельские футбольные площадки построят в Физулинском (18 площадок), Губадлинском (19), Агдамском (20), Джебраильском (6), Кельбаджарском (10), Лачинском (29) и Зангиланском (14) районах. В Шуше будет создана футбольно-волейбольная площадка, а в Зангилане еще и городская площадка для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Для занятий волейболом будут построены три площадки в Губадлы, 20 площадок в Агдамском районе, 3 площадки в Лачине и 16 площадок в Лачинском районе.

Помимо всего этого в Агдаме планируется открыть Спортивно-оздоровительный парк «Спортивный городок» и плавательный центр, в Джебраиле и Лачине – спортивные залы, в Шуше – спортивный лагерь «Карабах».