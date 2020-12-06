Сотрудники Государственного таможенного комитета пресекли контрабанду крупной партии пиротехники.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на контрольно-пропускном пункте «Красный Мост» был задержан грузовой автомобиль Renault с госномером 90 UN 576, который перевозил груз каштанов из Грузии в Азербайджан. Водитель грузовика заявил, что не провозит никаких предметов, скрываемых от таможенного контроля и требующих декларирования.

Однако в ходе осмотра транспортного средства в грузе каштанов были обнаружены различные пиротехнические изделия: 264 228 петард и 4281 салютов.

По факту ведется расследование.