Глава МИД Армении о возобновлении диалога с Азербайджаном

Всеобъемлющие переговоры по Карабаху начнутся после того, как ситуация в зоне конфликта стабилизируется. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил глава МИД Армении Ара Айвазян в понедельник на совместном брифинге с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы ждем в ближайшее время визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, а также начала консультаций между посредниками и главами МИД Армении и Азербайджана. В дальнейшем можно будет подготовить почву для начала нового переговорного процесса", - добавил Айвазян.

Армянский министр заявил, что у Еревана и Москвы сейчас есть некоторый осторожный оптимизм в плане возобновления диалога.