Путин и Меркель обсудили ситуацию в Карабахе
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель, сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Подчеркнуто, что последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в Заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.