4 декабря в 12:00 на территории посольства Азербайджана в Грузии посол Фаиг Гулиев и сотрудники диппредставительства почтили память погибших при освобождении азербайджанских земель в Отечественной войне минутой молчания, сообщили haqqin.az в посольстве.

В тоже время, по окончании церемонии впервые в Грузии на территории посольства был посажен цветок хары-бюльбюль, выращенный на земле Карабаха, и ставший символом славной победы Азербайджана. Таким образом аромат победы, аромат Карабаха оказался в Грузии.