Назван способ защититься от коронавируса в машине

Ученые Университета Брауна в США назвали способ, с помощью которого можно защититься от заражения коронавирусом SARS-СoV-2 в салоне автомобиля. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи смоделировали на компьютере воздушные потоки внутри машины при различных комбинациях открытых и закрытых окон. При этом пассажир сидел на заднем сиденье с противоположной стороны от водителя. Оказалось, что чем больше открытых окон, тем ниже концентрация частиц, переносимых по воздуху между водителем и пассажиром. При этом работающая система вентиляции при закрытых окнах не оказывала на риск заражения никакого эффекта.

Кроме того, открытое окно рядом с пассажиром не сильно снижает риск заражения пассажира, поскольку в этом случае поток воздуха проходит сквозь весь салон и выходит из окна рядом с пассажиром. Из-за разницы давления воздух чаще всего проникает через заднее окно и выходит через переднее. Поэтому в случае, если переднее и заднее окна открыты с противоположной стороны от пассажира и водителя, то водитель подвергается чуть большему риску заражения, а пассажир наименьшему.

Ученые подчеркивают, что даже все открытые окна не являются гарантией против заражения. Лучшим способом снизить риск передачу вируса остается ношение масок и водителем, и пассажиром.