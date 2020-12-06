8 ноября станет нерабочим днем в Азербайджане

День Победы – 8 ноября – будет нерабочим в Азербайджане, сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Парламентский комитет по труду и социальной политике на заседании в понедельник одобрил соответствующую поправку в Трудовой кодекс.

Согласно поправке, учрежденный в Азербайджане «День Победы», который на основании указа президента Ильхама Алиева ежегодно будет отмечаться 8 ноября в честь победы в карабахской войне, будет считаться нерабочим.

Соответствующий законопроект рекомендован для обсуждения на пленарном заседании парламента.

3730 просмотров