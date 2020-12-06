И коммунисты Армении требуют отставки Пашиняна

В будущем нас еще ждут трудные времена, главным виновником которых является премьер-министр Армении Никол Пашинян, поэтому ему в рамках конституции, без потрясений необходимо оставить власть и уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении Коммунистической партии Армении, поступившем в «Новости Армении».

«Коммунистическая партия Армении вот уже два с половиной года бьет тревогу по поводу захвата власти в Армении политическими авантюристами, которые с воинственным дилетантизмом, получая инструкции из разных западных центров, ведут нашу страну к разрушению. Именно это мы и наблюдаем каждый день. Позорное поражение в Карабахе с его горькими последствиями, коллапс системы здравоохранения, провал в экономике и крайняя степень поляризации общества свидетельствуют о том, что премьер-министр и вся власть должны представить заявления об отставке. Премьер-министр Армении в лице Никола Пашиняна даже при огромном желании больше не способен пойти на позитивный шаг для нашей страны», - отмечается также в заявлении.