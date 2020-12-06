Нахчыван выиграл чемпионат Азербайджана по Counter-Strike: Global Offensive

Завершился чемпионат Азербайджана по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) - самого популярного в мире шутера, организованного Gaming League Azerbaijan в партнерстве с Mountain Dew.

Чемпионат, организованный Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, а также Министерством транспорта, связи и высоких технологий и проведенный компанией Gaming League Azerbaijan, которая поддерживает развитие киберспорта в нашей стране, ознаменовался победой представителя Нахчывана.

Победу в соревновании одержала команда Nakchivan Alinja Tower, которая в финале обыграла Lankaran Heroes со счетом 2:0. В борьбе за третье место команда Karabakh Horses с таким же счетом одолела команду Quba Tigers, которая заняв последнее 4-е место, отправилась во второй дивизион. Место губинцев в элите займет лучшая команда второго дивизиона Shaki Khans.

Команда Old City, показавшая плохие результаты, покинула второй дивизион. В следующем чемпионате их место займет Balakhani Oilers.

Адрес Gaming League Azerbaijan в Instagram: https://www.instagram.com/glahub/.

Согласно статистике, до 2019 года, киберспорт, которым увлекаются более 400 миллионов человек, сегодня продолжает расти в популярности. Киберспортивные игры в тестовом режиме включены в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела 14 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой организации, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.