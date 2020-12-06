Представитель ВОЗ о карантинных мерах в Азербайджане

В ряде городов и районов Азербайджана, где стремительно распространяются случаи заражения коронавирусом, введены частичные ограничения на въезд-выезд, сказала журналистам глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

По ее словам, предотвращение распространение вируса зависит от того, насколько люди соблюдают карантинный режим и придерживаются рекомендаций.

"Самыми важными упреждающими мерами являются мытье рук и соблюдение дыхательной гигиены, включая ношение масок, соблюдение дистанции с другими людьми, периодическое проветривание закрытых помещений. Будем надеяться, что в Азербайджане все будут соблюдать рекомендации, и необходимости во введении полного ограничения не будет", - сказала она.