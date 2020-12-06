Financial Times назвала влиятельных женщин года

Международная деловая газета Financial Times назвала список самых влиятельных женщин 2020 года. В список вошли 12 женщин. Все эти женщины боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности, отметили в издании.

Во главе рейтинга стоит премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Ее отметили за оперативную реакцию на угрозу коронавируса.

Следующей идет Озлем Туречи - ведущая ученая компании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса. Женщина является одним из ключевых ученых, которые стоят за прорывом в использовании мРНК для иммунных реакций.

Затем в списке значатся Камала Харрис, которая станет вице-президентом США, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и американская политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия.

На следующей позиции стоят работающие матери. Это не одна конкретная женщина, а все матери, которые продолжают свою карьеру, несмотря на вызовы карантина и закрытые детские учебные заведения.

Наконец, редакция отметила президента Тайваня Цаи Инг Вен, сделавшую экономику своей страны одной из сильнейших в этом году, канцлера Германии Ангелу Меркель - за решительные меры по борьбе с коронавирусом, судью Верховного суда США Рут Гинзбург, американского политика Александру Окасио-Кортес, министра здравоохранения Индии К.К. Шайлая и американскую певицу Тейлор Свифт.