Активность избирателей составила всего 31 процент после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к бойкоту голосования, пишет Deutsche Welle.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро восстановил контроль над парламентом страны. Партийный блок во главе с Мадуро получил на выборах почти 68 процентов голосов, сообщила избирательная комиссия Венесуэлы.

Национальная ассамблея была последним государственным органом Венесуэлы, остававшимся под контролем оппозиции. Кандидаты от оппозиции, принявшие участие в выборах, несмотря на призыв Гуайдо к бойкоту, получили, согласно официальным данным, 18 процентов голосов. На 227 мест в парламенте претендовали почти 14 тысяч кандидатов.

Кроме того, Мадуро заявил, что страна после проведенных парламентских выборов начинает новый этап восстановления.

"Сегодня Венесуэла встречает новый рассвет мира, радости, воссоединения и укрепления демократических институтов. Начался новый этап восстановления парламента и оздоровления нашей страны. Я горжусь тем, что я венесуэлец!" - написал он в Twitter.