Агарон Адибекян: «За что судить Пашиняна? Предоставьте основания для запроса в суд...»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается доказать, что в сложившейся вокруг Карабах а ситуации виноват не он один, а все. Следовательно, он добровольно не покинет пост и не уйдет, утверждает директор центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян.

Sputnik Армения пишет, что в беседе с журналистами Адибекян отметил, что рейтинг Пашиняна значительно упал после известных событий. Если в 2018 году от всего числа избирателей его рейтинг составлял 30%, а электорат — 75%, то сейчас картина совершенно иная. "Если Пашинян вновь пожелает выдвинуть свою кандидатуру на премьерство, то потерпит поражение", - сказал Адибекян.

Что касается ультиматума оппозиции, то, по словам эксперта, Пашинян так просто не встанет и не уйдет. Дело в том, что он себя не считает виновным в произошедшем и пытается переложить вину на всех. Адибекян сравнил Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что и тот не хочет признавать поражения на выборах.

Если же все-таки удастся сформировать временное правительство, то, по мнению Адибекяна, оно всего лишь будет пытаться скорректировать некоторые, не вполне четкие пункты трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, не более того.

Говоря об ответственности, которую должен нести Пашинян, Адибекян отметил, что судить действующего премьер-министра не за что: «Не будут же его судить или преследовать? За что его судить? Предоставьте сначала какие-то основания для запроса в суд, что он сделал или не сделал».

По словам социолога, премьер-министр сам должен понимать, что у него уже нет того влияния даже на представителей правящей фракции «Мой шаг», которые один за другим отказываются от своих мандатов.