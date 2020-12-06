Ильхам Алиев: в Армении считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись...

«Хочу выразить вам признательность за то, что вы посетили и Гянджу, и Агдам, увидели военные преступления, совершенные армянским государством. Военные преступления, совершенные Арменией, налицо. Терпя поражение на поле боя, Армения подвергала обстрелу гражданских лиц», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато, сообщает АзерТАдж.

«Она обстреляла Гянджу с территории Армении баллистическими ракетами. Это военное преступление, за которое руководству Армении придется ответить. Во время войны погибли 94 и ранены более 400 гражданских лиц. Этот удар баллистическими ракетами был не случаен, он был целенаправленно нанесен в ночное время именно по месту, где жили мирные граждане, чтобы жертв было больше. Вы увидели и город Агдам. Точнее, от города уже ничего не осталось, все здания там разрушены. Это преступление, показывающее уродливое лицо армянского фашизма. Они считали, что азербайджанцы никогда не вернутся на эти земли. Но мы вернулись. С боями изгнали их с наших земель. Они встали на колени перед нами», - сказал президент Азербайджана.