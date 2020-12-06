Жеребьевка ЧМ-2022: кто станет соперником сборной Азербайджана?

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в швейцарском Цюрихе начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу в европейской зоне, где выступает и сборная Азербайджана.

Наша команда при жеребьевке будет в 5-й корзине вместе с Кипром, Фарерскими островами, Эстонией, Казахстаном, Косово, Литвой, Латвией, Андоррой и Арменией. С этими командами мы в одну группу не попадем.

Состав корзин определялся согласно ноябрьскому рейтингу ФИФА, в котором Азербайджан после серии из четырех матчей без поражений поднялся на 109-е место.

Нашими соперниками будут сборные из пяти других корзин:

корзина 1 - Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

корзина 2 - Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

корзина 3 - Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;

корзина 4 - Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;

корзина 6 - Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

55 команд образуют 10 групп. Отборочный турнир стартует в марте 2021 года. Победители каждой из групп выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, ставших вторыми, и еще две лучшие команды из Лиги наций, которым не удалось занять первые два места в отборе, попадут в плей-офф. 12 его участников в два раунда определят трех обладателей путевок на ЧМ-2022. Шесть полуфиналов и три финала будут состоять из одного матча. Хозяевами полуфиналов будут шесть команд с лучшими показателями в отборе. Хозяев финалов определит жребий.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре. Турнир стартует 21 ноября, а завершится 18 декабря.