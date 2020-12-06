Этторе Розато о поездке в Агдам: «Было трудно поверить, что здесь когда-то жили люди»

Находящийся в Азербайджане с визитом заместитель председателя Палаты депутатов парламента Италии Этторе Розато во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым выразил соболезнования в связи с погибшими во время боевых действий мирными гражданами Азербайджана, коснулся визитов в Гянджу и Агдам. Об этом сообщает АзерТАдж.

Розато отметил, что стал свидетелем разрушений, учиненных в Агдаме за 30 лет оккупации: «Было трудно поверить, что здесь когда-то жили люди».