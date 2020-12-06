«Юксель всегда был дисциплинированным, ответственным и целеустремленным. Очень любил наш Азербайджан и часто говорил, что первым пойдет на войну, когда начнут освобождать наши земли. И все равно, уверял он, вернусь я живым и здоровым, раненым или в гробу под флагом, главное – вернуться победителем». Так друзья вспоминают 24-летнего Юкселя Ализаде, который стал шехидом в боях за Шушу.

Юксель погиб всего за несколько часов до окончания войны. Врачи насчитали в его теле 19 пулевых ранений.

В первый же день Отечественной войны Юксель сказал старшим братьям, что получил повестку от Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу и должен отправиться на фронт. Лишь после его гибели родные узнали, что никакой повестки не было - Юксель отправился на фронт добровольцем.

Доброволец Ализаде участвовал в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд. Вместе с боевыми товарищами он ходил в атаки на вражеские позиции и даже бился в рукопашную с армянскими оккупантами.

Покойный отец шехида, Ильгар Алиев, на протяжении 25 лет работал в органах прокуратуры, был прокурором Дашкесанского района, заместителем прокурора города Гянджа, начальником отдела в Генпрокуратуре. Сыновья продолжили путь отца на ниве юриспруденции. Юксель работал главным инспектором в прокуратуре города Гянджа, а двое его братьев - в правоохранительных органах.

«После школы он поступил на исторический факультет Бакинского государственного университета. Учился заочно, параллельно работая в суде и прокуратуре Гянджи. Получив диплом историка, Юксель поступил на юридический факультет и к началу войны был на первом курсе. Столько планов на будущее строил… Но война за освобождение родной земли была для него священна. Ни минуты не раздумывая отправился в военкомат за направлением на передовую. Даже нам, братьям, не сказал, чтобы не стали отговаривать», - рассказывает haqqin.az брат шехида Али Ализаде.