«Вернусь здоровым или в гробу под флагом, главное – вернуться победителем» история одного шехида
«Юксель всегда был дисциплинированным, ответственным и целеустремленным. Очень любил наш Азербайджан и часто говорил, что первым пойдет на войну, когда начнут освобождать наши земли. И все равно, уверял он, вернусь я живым и здоровым, раненым или в гробу под флагом, главное – вернуться победителем». Так друзья вспоминают 24-летнего Юкселя Ализаде, который стал шехидом в боях за Шушу.
Юксель погиб всего за несколько часов до окончания войны. Врачи насчитали в его теле 19 пулевых ранений.
В первый же день Отечественной войны Юксель сказал старшим братьям, что получил повестку от Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу и должен отправиться на фронт. Лишь после его гибели родные узнали, что никакой повестки не было - Юксель отправился на фронт добровольцем.
Доброволец Ализаде участвовал в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд. Вместе с боевыми товарищами он ходил в атаки на вражеские позиции и даже бился в рукопашную с армянскими оккупантами.
Покойный отец шехида, Ильгар Алиев, на протяжении 25 лет работал в органах прокуратуры, был прокурором Дашкесанского района, заместителем прокурора города Гянджа, начальником отдела в Генпрокуратуре. Сыновья продолжили путь отца на ниве юриспруденции. Юксель работал главным инспектором в прокуратуре города Гянджа, а двое его братьев - в правоохранительных органах.
«После школы он поступил на исторический факультет Бакинского государственного университета. Учился заочно, параллельно работая в суде и прокуратуре Гянджи. Получив диплом историка, Юксель поступил на юридический факультет и к началу войны был на первом курсе. Столько планов на будущее строил… Но война за освобождение родной земли была для него священна. Ни минуты не раздумывая отправился в военкомат за направлением на передовую. Даже нам, братьям, не сказал, чтобы не стали отговаривать», - рассказывает haqqin.az брат шехида Али Ализаде.
Братья часто разговаривали с Юкселем по телефону, очень переживали за своего младшего, молились за него. За несколько дней до взятия Шуши он предупредил, что будут тяжелые бои и вряд ли удастся позвонить.
«Несколько дней о его судьбе ничего не было известно. Мы думали, что он либо ранен, либо попал в плен. Но 14 ноября узнали, что Юксель погиб», - прерывающимся от горя голосом говорит брат шехида.
20 ноября Юкселя Ализаде похоронили на Аллее шехидов в городе Гянджа. «Трудно принять это. До сих пор не верим, что его больше нет. На похоронах друзья рассказывали, как Юксель лично вывел с поля боя двух раненых боевых товарищей. Дважды попадал в окружение, ходил в тыл противника», - перечисляет Али Ализаде подвиги брата.
Друзья Юкселя намерены добиться, чтобы одна из улиц Гянджи или школа были названы в его честь.