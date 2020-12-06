Спецслужбы Армении: оппозиция вынуждает людей выходить на митинги

У сотрудников Службы национальной безопасности Армении есть данные о том, что представители оппозиции вынуждают жителей страны выходить на митинги протеста в Ереване.

"Согласно полученной информации, ряд работодателей и руководителей органов местного самоуправления принуждают подчиненных к участию в этих митингах путем уговоров, материальной заинтересованности, а в некоторых случаях угрожая увольнением", - говорится в заявлении на сайте СНБ, передает РИА Новости.

В СНБ Армении призвали не подчиняться этим незаконным требованиям, пообещав раскрыть "все случаи принуждения к участию в митингах" и спросить с подстрекателей по всей строгости закона. В Службе добавили, что важно не поддаваться на провокации, чтобы избежать массовых беспорядков и "подрыва внутренней безопасности".