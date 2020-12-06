Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Его присутствие для меня нежелательно, неприятно, поэтому я не отслужил в его присутствии поминальную службу. …Это право любого священнослужителя. Священнослужитель не обязан проводить где бы то ни было службу, по чьему-либо желанию», – сказал архиепископ в беседе tert.am.

Пашинян по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.

Аджапахян отметил, что поминальная служба состоялась: «Ее отслужил священнослужитель, кому не было неприятно присутствие премьер-министра».