Анкара призвала Евросоюз определиться с Турцией

Отношения Евросоюза с Турцией имеют два варианта развития - либо взаимовыгодное сотрудничество, либо регресс в угоду Греции и греческому Кипру, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на семинаре по Восточному Средиземноморью в Анталье. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, Евросоюз должен определиться с будущим отношений с Турцией, в том числе в контексте урегулирования разногласий в восточной части Средиземного моря.

«Либо ЕС как честный посредник внесет вклад в урегулирование проблем в регионе и мы продолжим наше сотрудничество по многим направлениям, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, противодействию нелегальной миграции. Либо под влиянием двух «избалованных» членов (Греции и греческого Кипра) и при подстрекательстве Франции возьмет курс на напряженность...» - сказал Чавушоглу.

Турция выступает за диалог с Грецией, подчеркнул глава турецкой дипломатии, напомнив, что Анкара уже предприняла шаги для начала переговоров с Афинами.