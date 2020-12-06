Переговоры Джейхуна Байрамова и главы МИД Израиля

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Израиля - Джейхуном Байрамовым и Габи Ашкенази состоялся телефонный разговор.

В МИД Азербайджана сообщили, что министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и вопросах, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подчеркнули важность выполнения положений совместного заявления для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили также двустороннее сотрудничество, включая реализацию проектов в различных сферах, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.