США ввели санкции против Китая

Четырнадцать членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей попали в черный список американской администрации в связи с ситуацией вокруг Гонконга. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Все подпавшие под рестрикции являются заместителями председателя комитета. В опубликованном позднее заявлении госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Госдепартамент также ввел против них свои санкции. "Наши сегодняшние действия подчеркивают, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, с тем, чтобы привлечь Пекин к ответу за подрыв обещанной Гонконгу автономии. Соединенные Штаты вновь настоятельно призывают Пекин выполнять свои международные обязательства и прислушиваться к голосам многих стран, которые осудили его действия", - цитирует ТАСС шефа американской дипломатии.