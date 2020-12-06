Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 21:07

Целый ряд событий, произошедших за последние дни, свидетельствуют о том, что Анкара и Эр-Рияд согласовали шаги по нормализации двусторонних отношений. Три дня назад, 4 декабря, Эр-Рияд уведомил «Сирийские демократические силы», аффилированные с Рабочей партии Курдистана (РПК), о том, что в Королевстве им больше не рады, представитель Автономной администрации на Северо-Востоке Сирии должен покинуть территорию королевства, а финансовая и иная поддержка данной организации прекращается.

«Тур вальса» с курдами, который саудиты в рамках антитурецкой политики вели с 2017 года, израсходовав на это около 150 миллионов долларов, Эр-Рияд оборвал резко и решительно. А буквально сутки назад в масс-медиа появилась информация о том, что Королевство возобновило с Анкарой переговоры по приобретению турецкого военного чуда – беспилотников, которые были прерваны в 2016 году после кризиса вокруг Катара. Накануне вступления в должность Джо Байдена на Ближнем Востоке происходят крупные перемены, для будущей администрации Белого дома неприятно неожиданные – но вполне объяснимые той тревогой, которые испытывают местные игроки после победы демократов на президентских выборах. Причем намерения нормализовать отношения у сторон - а ведь речь идет не просто об Эр-Рияде и Анкаре, вопрос глобальнее, о примирении двух мощных региональных блоков, турецко-катарского и саудовского – максимально серьезные, достаточно упомянуть, что буквально на днях крупнейшая государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramсo запустила свой первый инвестиционный проект в Турции. Совершенно очевидно, что нормализация отношений между Анкарой и Эр-Риядом невозможна без прекращения конфликта между саудитами и Катаром. И здесь тоже есть повод для оптимизма: вчера, 6 декабря, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил, что «все стороны находятся в полной координации по вопросу урегулирования кризиса с Катаром и, что скоро будет достигнуто финальное решение». Есть основания предполагать, что оно будет объявлено на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ/CCG), который состоится до конца декабря.

И вот тут наступает время для главного вопроса – чем же Джо Байден так опасен для Ближнего Востока, что вчерашние враги, презрев серьезные разногласия, предпочитают сплотиться, чтоб не пропасть по одиночке перед грядущей ближневосточной политикой демократов из Вашингтона, бессмысленной и беспощадной? А ответ на него прост. Приход в Белый дом Байдена – это возвращение подходов администрации Обамы, за который Ближнему Востоку приходилось платить турбулентностью и постоянным напряжением. Оголтелые критики Трампа так и не поняли этого, одного из самых выдающихся президентов США – он хотел сделать Америку великой за счет ресурсов, которые освобождались от чрезмерного внешнеполитического напряжения страны, ее участия в многочисленных конфликтах и затрат на производство безопасности во всех уголках земного шара. Байден тоже хочет сделать Америку великой, но путем восстановления роли США как мирового лидера, который сам формирует повестку дня, сам определяет пути ее реализации и сам выбирает себе партнеров. По сути, Джо Байден и его администрация намерены вновь вернуть ситуацию в мире к состоянию «однополярного мира», когда есть только один игрок, задающий правила, и этот игрок – Америка.