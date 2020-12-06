Более 150 адвокатов восстали против Пашиняна

В Армении свыше 150 адвокатов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Заявление от их имени опубликовал в Facebook один из адвокатов - Амрам Макинян.

В качестве обоснований в письме указывается то, что Пашинян нарушил принцип разделения властей, вмешивался в деятельность судей, организовал блокировку судов, оскорбил судей, пишет Sputnik Армения.

Адвокаты обвиняют премьера в том, что он не предотвратил давление на них и на журналистов. Кроме того, команда Пашиняна отклонила законопроект о защите прав адвоката, безосновательно растянула режимы ЧП и военного положения, нарушив право граждан на свободное передвижение, свободу слова и собраний.

В числе других обвинений – не исходящая из интересов страны политика в области науки и образования, провал в деле защиты границ Армении и Карабаха, тайное подписание "унизительного документа".