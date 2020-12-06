Азербайджанские военные потребовали от армянских боевиков, расквартированных вокруг села Аравус, отойти на 800 метров во время демаркации границы с помощью GPS. Глава сельской администрации Аргам Овсепян попытался «решить вопрос» проведением переговоров с азербайджанскими военными. Однако азербайджанские военные потребовали, чтобы нарушившие государственную границу боевики во главе с Овсепяном отошли на 800 метров.

Командир армянского отряда самообороны утверждает, что на участке Зангиланского района азербайджано-армянской границы азербайджанские военные отбросили их на 800 метров. Инцидент произошел в районе села Аравус Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Я стоял со своим отрядом. Азербайджанцы стремительно пришли и заявили, что это их территория, поэтому мы должны отступить. Я позвонил командиру корпуса, председателю Союза добровольцев Горуса Меликсету Погосяну. Они пришли. Границу определили по GPS, в результате чего нам пришлось отступить на 800 метров. Они требовали, чтобы мы отступили на 800 метров, но целую неделю мы стояли и не отступали», - сказал Овсепян.

По словам Овсепяна, прибывшие на границу азербайджанские генералы угрожали его группе беспилотниками. Другими словами, вторгшимся и занявшим позиции на азербайджанской земле армянским боевикам пришлось объяснять на понятном им языке.

«Прибывшие из Баку генералы назвали нас агрессорами и пригрозили, что если к 12 часам мы не уйдем с территорий, они вернутся с беспилотниками и сожгут наших военнослужащих. В результате вчера мы отступили на 800 метров», - сказал Овсепян.

Овсепян говорит, что линию границы определяли по GPS. В результате они отступили в направлении села. «Также они требовали соблюдения нами 500-метровой нейтральной зоны, но она уже доходила до домов села. Далее они сказали, что собираются оградить колючей проволокой всю территорию от берегов Араза и до границы с Грузией», - сказал Овсепян.

По его словам, армянские пограничники не вмешивались в этот вопрос и, видимо, считали, что это не их дело.

Отметим, что на днях в социальных сетях было распространено видео разговора на азербайджанском языке командира отряда самообороны Армении с азербайджанскими военнослужащими на этом участке азербайджано-армянской границы. Там армянский командующий льстиво называет азербайджанского офицера «братом», и стороны договорились встретиться завтра, чтобы определить линию прохождения границы.