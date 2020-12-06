После Москвы Ара Айвазян летит в Париж
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8-9 декабря посетит Францию с рабочим визитом, сообщает Новости-Армения со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.
Отмечается, что состоятся переговоры Айвазяна с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В рамках визита запланированы встречи армянского министра с генеральным секретарем Франкофонии Луиз Мушикивабо и гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле.
Напомним, 6-7 декабря глава МИД Армении находился с визитом в Москве, где состоялись его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генсеком ОДКБ Станиславом Засем.