Евросоюз убежден: необходимо продолжать диалог с Турцией

Европейский Союз убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает Anadolu.

«В принципе, мы считаем, что ЕС должен продолжать диалог с Турцией», - заявил Маас, отметив, что Германия ищет пути восстановления диалога между Турцией, Грецией и греческой общиной Кипра, однако успеха добиться не удается.

«Вопрос Турции будет обсужден на саммите лидеров стран ЕС», - сказал Маас.

По его словам, Евросоюз должен прийти к единогласному мнению «о реакции на действия Турции в Восточном Средиземноморье».