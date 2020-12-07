Нахчыван встретил своих шехидов фото
В Нахчыванском международном аэропорту сегодня состоялась церемония встречи шехидов. В мероприятии принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Васиф Талыбов, сообщает Минобороны Азербайджана.
В церемонии также приняли участие представители государства и правительства, офицеры представительства аппарата военного атташе Вооруженных сил Турции в Нахчыванской Автономной Республике, члены семей шехидов.
Гробы с телами шехидов - военнослужащих Алиева Ибрагима Мустафа оглу и Мамедова Сахила Расим оглу, обернутые в азербайджанский флаг, были доставлены на место церемонии в сопровождении военных. Память шехидов почтили минутой молчания. Председатель Верховного Меджлиса выразил почтение памяти шехидов. Солдаты Нахчыванской сводной общевойсковой армии произвели залп в честь шехидов. Были озвучены аяты из Корана, затем тела шехидов были отправлены для захоронения в родные села.