В Баку ограничивается движение транспорта в связи с Парадом Победы
В связи с Парадом Победы, который состоится в Баку 10 декабря, движение на некоторых улицах столицы полностью ограничено с вечера сегодняшнего дня, сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.
В.Асадов отметил, что в настоящее время от пересечения улицы Рашида Бейбутова с проспектом Нефтяников осуществляется двустороннее движение в направлении улицы Рашида Бейбутова и далее по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, моста Джаваншир и улицы Афияддина Джалилова.
«До окончания военного парада просим водителей по возможности не пользоваться личными автомобилями в направлении круга Азнефть, проспекта Нефтяников и площади Азадлыг. Движение на всех улицах и проспектах столицы, выходящих на площадь Азадлыг, Морвокзал, полностью ограничивается. Желающим ехать в направлении проспекта Нобеля из центра следует двигаться через 10-й Заводской круг и проспект Бабека.
Кроме того, предусмотрено изменение направлений от 20-го участка, 14-го километра дороги Баку - Сальян, Дворца водного спорта и административного здания Управления пожарной охраны Сабаильского района. При движении по улице Афияддина Джалилова и улице Юсифа Сафарова следует ориентироваться лишь направо. На территории Нового бульвара движение на частных автомобилях также станет невозможным. На всех дорогах в этом направлении размещена военная техника», - предупреждает В.Асадов.