В связи с Парадом Победы, который состоится в Баку 10 декабря, движение на некоторых улицах столицы полностью ограничено с вечера сегодняшнего дня, сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

В.Асадов отметил, что в настоящее время от пересечения улицы Рашида Бейбутова с проспектом Нефтяников осуществляется двустороннее движение в направлении улицы Рашида Бейбутова и далее по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, моста Джаваншир и улицы Афияддина Джалилова.