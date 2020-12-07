ВОЗ выступила с новым предупреждением о коронавирусе

Коронавирусная инфекция нового типа SARS-CoV-2 никуда не исчезла и все еще представляет опасность для большинства населения Земли, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он рассказал, что по всему миру уже прошли сотни исследований о наличии антител и формировании сопротивляемости к коронавирусу.

«Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию», — заявил Гебрейесус.